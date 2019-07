Ufficiale, Evra lascia il calcio: “Farò l’allenatore”

Attraverso un’intervista sulla Gazzetta dello Sport, Patrice Evra ha ufficializzato il suo ritiro dal calcio giocato. Ora una nuova avventura: farà l’allenatore. A dirlo è lo stesso ormai ex giocatore francese: “La mia carriera da calciatore è ufficialmente terminata. Nel 2013 avevo iniziato il corso per la licenza UEFA B di allenatore, ora voglio completare questo percorso e passare all’UEFA A, così tra un anno e mezzo sarò pronto per allenare una squadra. Sir Alex Ferguson disse che due suoi ex calciatori sarebbero stati allenatori di livello: Ryan Giggs e Patrice Evra”.

Foto L’Equipe