Ufficiale: Everton, rinnovo per James Tarkowski

08/10/2025 | 14:52:12

È arrivata nell’ultima ora l’ufficialità del rinnovo del difensore inglese James Tarkowski con l’Everton. Il club e il giocatore resteranno ora legati fino al 2028.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“James Tarkowski ha firmato un prolungamento del contratto di due anni con l’Everton, che lo legherà al Club fino alla fine di giugno 2028.

Il difensore trentaduenne è diventato una figura chiave per i Blues da quando è arrivato a parametro zero dal Burnley nell’estate del 2022, collezionando 128 presenze in tutte le competizioni e diventando il vice-capitano del Club.

Dopo aver firmato un accordo prolungato, Tarkowski ha parlato del suo orgoglio nel rappresentare una tifoseria “orgogliosa e onesta” in campo, e ha anche fissato grandi ambizioni per i Toffees, che intraprendono un nuovo promettente capitolo”.

Foto: Instagram Tarkowski