Ufficiale: Everton, Gueye ha rinnovato fino al 2026 con opzione

07/07/2025 | 21:20:33

Idrissa Gueye ha rinnovato fino al 2026 con l’Everton. Di seguito il comunicato: “Idrissa Gana Gueye ha prolungato la sua avventura all’Everton, firmando un nuovo contratto annuale fino a fine giugno 2026, con opzione per un altro anno.

Il centrocampista di grande esperienza ha disputato un’eccellente stagione 2024/25, aggiudicandosi il premio di Giocatore dell’Anno del Club, votato dai tifosi.

Il nuovo accordo di Gana significa che il nazionale senegalese aggiungerà altre presenze al alle sue 211 con i Blues, dopo essere arrivato dall’Aston Villa nell’agosto 2016 e per poi tornare nel 2022 dopo un periodo di tre anni al Paris Saint-Germain.

Parlando a evertonfc.com, Gana ha dichiarato: “Tutti sanno cosa significhi l’Everton per me e la mia famiglia. Dopo sei stagioni qui, questo club è più di una semplice squadra, è parte di ciò che sono”.

“Sono orgoglioso di iniziare il mio settimo anno con i Blues. La scorsa stagione è stata molto positiva per me personalmente e mi sento pronto, fresco e più motivato che mai a continuare per dare il massimo”.

“Con il nostro splendido nuovo stadio e una vera voglia di crescere in tutto il Club, questa stagione sembra un punto di svolta, l’opportunità di costruire qualcosa di grande e duraturo”.

“Abbiamo le basi. Ora tocca a noi: giocatori, staff, allenatore, consiglio di amministrazione e, soprattutto, ai nostri tifosi, chiamati ad unirci per alzare di nuovo l’asticella e riportare l’Everton dove merita. Sono pienamente devoto a questa sfida. Ripartiamo. Insieme.”