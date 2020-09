Ufficiale: Everton, colpo James Rodriguez

Ora è ufficiale: l’Everton ha messo a segno il colpo James Rodriguez dal Real Madrid, da oggi a disposizione di Carlo Ancelotti. Dopo Allan, dunque, ecco il trequartista (e ala) colombiano. Per lui contratto di due anni con opzione per il terzo. “Sono davvero, davvero felice di essere in questo grande club, un club con così tanta storia, con un manager che mi conosce molto bene. Sono un vincitore, un vero vincitore”, queste le prime parole di James Rodriguez da giocatore dell’Everton.

Foto: sito ufficiale Everton