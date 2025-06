Ufficiale: Everton, Coleman ha rinnovato fino al 2026

27/06/2025 | 19:30:01

Di seguito il comunicato: “Il capitano dell’Everton Seamus Coleman continuerà a guidare la squadra dopo aver firmato un contratto di un anno fino alla fine di giugno 2026.

Il terzino destro Coleman estenderà la sua carriera nei Blues a una diciassettesima stagione, dopo essersi inizialmente trasferito a Merseyside dagli Sligo Rovers nel gennaio 2009, durante il primo periodo del manager David Moyes come manager per 60.000 sterline.

Il nazionale irlandese, che ha rappresentato ben 73 volte il suo paese, detiene il record del club per il maggior numero di presenze in Premier League (369), con le sue 428 partite in tutte le competizioni che lo collocano al 12° posto nella lista di tutti i tempi dell’Everton, con cinque apparizioni in meno rispetto sia a Dixie Dean che a Leon Osman.

Coleman ha capitanato i Toffees in 137 partite e dopo aver concordato il nuovo accordo il 36enne ha rivelato la sua felicità per l’opportunità di indossare la fascia sul braccio al nuovo Hill Dickinson Stadium del Club”.

Foto: Instagram Everton