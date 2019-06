Ufficiale: Everton, Baines rinnova per un’altra stagione

Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, l’Everton ha annunciato il rinnovo del terzino sinistro inglese Leighton Baines. Il giocatore 34enne, che ha collezionato 6 presenze nel corso dell’ultima Premier League, ha posto la firma su un contratto che lo legherà ai toffees per un’altra stagione.

✍️ | It's official! Leighton Baines has signed a new one-year deal and will embark on his 1️⃣3️⃣th season with #EFC!

— Everton (@Everton) June 19, 2019