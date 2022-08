Ufficiale: Estupinian passa dal Villarreal al Brighton

Inizia l’avventura in Premier League di Pervis Estupinian. Il difensore ecuadoriano, come riporta il sito ufficiale del club, è un nuovo giocatore delBrighton. Il calciatore arriva a titolo definitivo e si legherà alla squadra inglese firmando un contratto fino a giugno 2027. “Sono preparato. Ho avuto una buona stagione nel mio club precedente e sono pronto a fare ciò che l’allenatore mi dirà. Sono pronto a lottare per ogni pallone fino all’ultimo minuto”, le sue prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club.

Foto: Sito Brighton