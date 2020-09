Ufficiale: Estevez in prestito allo Spezia

Un altro rinforzo per lo Spezia. Questa volta si tratta di Nahuel Estevez, centrocampista argentino classe 1995. Arriva dall’Estudiantes in prestito con diritto di opzione. Ecco il comunicato dei liguri:

“Nahuel Estévez è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio.

Il centrocampista argentino arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla formazione argentina del Club Estudiantes de La Plata.

Nato a Buenos Aires nel 1995, dopo esser stato scoperto da giovanissimo dal club biancorosso, Estévez ha saputo conquistarsi un posto in prima squadra dopo l’esperienza formativa con la maglia del Sarmiento. Centrocampista duttile, capace di agire sia come mezzala destra che sinistra in una mediana a tre, il neo acquisto aquilotto fa dell’abilità nel palleggio e nelle conclusioni dalla distanza i suoi punti di forza, tanto da esser stato schierato in carriera anche come trequartista o esterno alto a destra.

Estévez è risultato negativo ai controlli anti Covid-19 e già da domani si aggregherà al gruppo di mister Italiano.

Benvenuto Nahuel!!!”.

Foto: sito Spezia