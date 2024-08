Ufficiale: Esteves all’Udinese

Goncalo Esteves è un nuovo giocatore dell’Udinese. Ad annunciarlo è stato lo stesso club friulano con il seguente comunicato: “Arriva dal Portogallo il rinforzo per le corsie esterne bianconere: Gonçalo Esteves è un nuovo giocatore dell’Udinese. È stato acquistato dallo Sporting ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con il club bianconero. Esterno in grado di giocare da quinto ma anche da terzino, Esteves è dotato di ottima velocità e di qualità tecnica. Gonçalo è nato il 27 febbraio 2004 ad Arcos de Valdevez ed è cresciuto nel settore giovanile del Porto prima di trasferirsi, a 17 anni, in quello dello Sporting, autentica eccellenza in ambito europeo. Con i biancoverdi è arrivato in prima squadra debuttando anche in Champions League nella stagione 21/22 giocando titolare in Ajax – Sporting. In totale per lui 11 presenze con lo Sporting. Nella passata stagione ha vissuto un esperienza in Olanda all’Az Alkmaar nella cui seconda squadra, da gennaio in poi, ha messo a segno un gol in 14 presenze. Per lui anche una presenza con la prima squadra. Stabilmente nel giro delle nazionali giovanili portoghesi vanta 11 presenze con l’under 16, 9 con un gol in under 18 e ben 18, con due reti segnate, in under 19 (con finale raggiunta all’europeo del 2023) oltre a 5 apparizioni con l’under 20. Benvenuto Gonçalo”.

Foto: logo Udinese