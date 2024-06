Ufficiale: Estevao Willian al Chelsea. Arriverà a Londra nell’estate 2025

Colpo in prospettiva per il Chelsea: preso Estevao Willian, attaccante classe 2007 in forza al Palmeiras. Il trasferimento in Inghilterra, però, si concretizzerà nell’estate del 2025: il argazzo avrà quindi la possibilità di crescere ulteriormente in patria. Di seguito l’annuncio da parte dei Blues, con un post sui propri canali social: “Il Chelsea Football Club ha raggiunto un accordo per ingaggiare l’attaccante adolescente Estevao Willian dal Palmeiras, con il brasiliano che si unirà ufficialmente al Chelsea la prossima estate”.

Foto: Instagram Chelsea