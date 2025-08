Ufficiale: Estevao nuovo giocatore del Chelsea. Arriva dal Palmeiras

05/08/2025 | 21:55:47

Il Chelsea ha annunciato l’acquisto di Estevao dal Palmeiras, c’è la nota ufficiale dei Blues: “Benvenuto al Chelsea, Estevao! Il nazionale brasiliano, che l’anno scorso ha raggiunto un accordo per trasferirsi dal Palmeiras, è arrivato al Cobham per iniziare la sua nuova vita da Blue. Sono successe molte cose nei 14 mesi trascorsi da quando è stato confermato che Estevao si sarebbe unito ai campioni del mondo dopo il suo 18° compleanno. Il talentuoso esterno si è affermato come una figura chiave nell’attacco del Palmeiras e ha ottenuto la sua prima presenza con la nazionale maggiore del Brasile a settembre. Sono seguite altre quattro presenze con la sua nazionale ed Estevao ha rappresentato il Palmeiras anche alla Coppa del Mondo per club di quest’estate. Il diciottenne ha affrontato e segnato in modo memorabile i Blues nei quarti di finale, ma non ha ostacolato il nostro tentativo vincente di diventare campioni del mondo. Come il resto della squadra del Chelsea, Estevao si è goduto un periodo di riposo dopo il torneo. Ma ora ha raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra dei Blues a Cobham, mentre ci prepariamo per la stagione 2024/25. “Sono molto felice, è una grande soddisfazione rappresentare il Chelsea, uno dei club più importanti al mondo”, ha detto Estevao durante il suo primo giorno al Chelsea. “Sono molto contento e spero di aiutare la squadra nel miglior modo possibile”. Estevao si unisce ai Blues con una solida esperienza a livello senior. Ha collezionato 83 presenze in prima squadra con il Palmeiras, mentre le sue cinque presenze con la nazionale brasiliana sono arrivate nelle combattute qualificazioni ai Mondiali sudamericani”.

FOTO: Sito Chelsea