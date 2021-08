Ufficiale: Espanyol, preso l’ex Siviglia Aleix Vidal

Dopo l’addio al Siviglia, proseguirà all’Espanyol la carriera di Aleix Vidal. Il terzino destro classe 1989 è stato, infatti, oggi ufficializzato dal club di Barcellona tramite il seguente video.

🎙️ Aleix Vidal: “Mi objetivo y mi intención era clara desde el primer momento. He terminado donde he querido. Espero no defraudar y estar a la altura de las circunstancias”#RCDE pic.twitter.com/0X0qyThFMn

— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 18, 2021