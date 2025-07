Ufficiale: Espanyol, arriva Terrats in prestito dal Villareal

01/07/2025 | 14:33:51

Ramon Terrats raggiunge l’Espanyol in prestito dal Villareal. Ecco il comunicato: RCD Espanyol e Villarreal CF hanno raggiunto un accordo per il prestito di Ramon Terrats. Il giocatore si unisce all’RCD Espanyol con un contratto annuale, che include un’opzione di acquisto nel caso vengano raggiunti determinati obiettivi di squadra. Terrats vanta una vasta esperienza nel calcio spagnolo. Il centrocampista ha debuttato in La Liga nella stagione 2022/23 con il Girona, prima di firmare con il Villarreal. Nella scorsa metà stagione ha proseguito la sua adattamento al campionato con il Getafe FC, club con cui è stato in prestito nella finestra invernale di mercato. Qui è diventato un titolare fisso, giocando 16 partite ufficiali e segnando quattro gol in LaLiga. Tifoso dell’RCD Espanyol sin dalla nascita, proveniente da una famiglia di Pericos, Terrats realizza con questo trasferimento un sogno d’infanzia.

Foto: insta Espanyol