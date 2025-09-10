Ufficiale: Eriksen è un nuovo giocatore del Wolfsburg

10/09/2025 | 21:19:42

Nuova avventura per Christian Eriksen, che dopo l’addio al Manchester United riparte dalla Bundesliga, dal Wolfsburg.

Questa la nota del club: “Il VfL Wolfsburg ha ingaggiato il nazionale danese Christian Eriksen. Il centrocampista centrale 33enne era senza squadra dopo la scadenza estiva del suo contratto con il Manchester United e ha firmato un contratto con il Wolfsburg fino al 2027. Indosserà la maglia numero 24 per i biancoverdi. Il danese, alto 1,82 metri, domina la scena calcistica internazionale da oltre quindici anni. Con 144 presenze (46 gol), Eriksen è il giocatore con più presenze in nazionale e ha già partecipato a tre Mondiali e tre Europei. Agli Europei del 2021, ha subito un arresto cardiaco nella partita inaugurale contro la Finlandia. Ha fatto un ritorno impressionante nel 2022 e da allora è un membro fisso della nazionale danese. A livello di club, Eriksen vanta una vasta esperienza nelle principali competizioni europee: 310 presenze in Premier League (55 gol, 81 assist), 43 presenze in Serie A e 53 presenze in Champions League. Ha trascorso gran parte della sua carriera al Tottenham Hotspur (2013-2020), prima di trasferirsi all’Inter, al Brentford e al Manchester United. Ha iniziato la sua carriera professionistica nella stagione 2009/2010 con l’Ajax Amsterdam”.