Ufficiale: Erick Gutierrez dal PSV Eindhoven al Chivas

Dopo un lustro ad Eindhoven, Erick Gutierrez torna a casa. Il centrocampista messicano, classe 1995, lascia il PSV Eindhoven e firma con il Chivas de Guadalajara. Gutierrez ha disputato 94 partite in Eredivisie da quando , con 7 reti e 9 assist a referto. Con la sua nazionale, con cui ha esordito nel 2016, vanta 36 presenze e 1 rete con la squadra tricolore. Questo il comunicato del Chivas: “Fratelli Chiva, è con grande entusiasmo ed entusiasmo che annunciamo che Erick Gutiérrez è ufficialmente un nuovo giocatore per Guadalajara. Il suo arrivo rafforza indubbiamente la squadra e aiuta ad assumere una nuova dimensione per l’Apertura 2023. Erick Gutiérrez ha 28 anni, è nato a Los Mochis, Sinaloa e gioca come centrocampista. È mancino e ha avuto una grande carriera a livello di club e nazionale, tra cui ‘Guti’ è stato convocato fino a 2 Mondiali. Il centrocampista arriva dall’Olanda del PSV, dove ha giocato per 5 stagioni. Ha partecipato a Champions League, Europa League e Conference League. Erick ha maturato molta esperienza nel suo cammino nel Vecchio Continente, che senza dubbio sarà di grande beneficio per la squadra biancorossa Non c’è dubbio che il suo arrivo porterà molto al Chivas, quindi siamo molto felici di dare il benvenuto al nostro nuovissimo rinforzo”.

Foto: Wikipedia