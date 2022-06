Ufficiale: Eric Martel passa dal Lipsia al Colonia

In vista della prossima stagione in Bundesliga, il Colonia pensa a rafforzarsi per trovare una salvezza tranquilla. È stato annunciato poco fa l’acquisto di Eric Martel, giovanissimo centrocampista classe 2002 di proprietà del Lipsia e che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’’Austria Vienna.

Questo il comunicato del club. “Eric Martel si è unito a 1. FC Colonia. Il ventenne si unisce al Lipsia e ha firmato un contratto quadriennale all’FC. Il centrocampista under 21 della Germania, che era in prestito all’Austria Wien la scorsa stagione, ha fatto 30 presenze per il club austriaco di Bundesliga (due gol, due assist). Sotto la tutela dell’ex assistente allenatore dell’FC, Manfred Schmid, Martel è riuscito a raggiungere gli spareggi di UEFA Europa League”.

Foto: Sito Colonia