Ufficiale: Eric Garcia rinnova con il Barcellona fino al 2031

05/12/2025 | 11:31:57

Il Barcellona ha annunciato il rinnovo di Eric Garcia fino al 2031. Il comunicato del club spagnolo: “FC Barcelona e il suo giocatore Eric Garcia hanno raggiunto un accordo per estendere il suo contratto di cinque stagioni, fino al 30 giugno 2031. Il giocatore metterà nero su bianco il suo nome in un evento che si terrà giovedì prossimo 11 dicembre alle 13:30 CET nell’ufficio del presidente, dopodiché Eric parlerà ai media. La decisione è una dimostrazione di fiducia in un giocatore cresciuto a La Masia e che ha rappresentato un esempio meraviglioso per i giovani calciatori. Le sue prestazioni, la sua maturità e il suo impegno sono stati tutti fattori determinanti nel rafforzare il suo legame con il club. Eric Garcia continuerà quindi a offrire talento, leadership e stabilità e l’annuncio di oggi è qualcosa che il club festeggia, e sicuramente lo faranno anche i tifosi”.

foto sito barcellona