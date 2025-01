Ufficiale: Ercolani approda alla Pianese

Nuovo innesto per la squadra di Formisano, la Pianese. Si tratta del difensore classe 99 Ercolani. Questo il comunicato ufficiale:

“Il difensore classe ’99 sarà già a disposizione di mister Formisano per la trasferta di Campobasso.

Luca Ercolani è un nuovo calciatore della Pianese. Il difensore classe 1999, formatosi nelle giovanili del Manchester United, ha giocato la prima parte di stagione al Foggia, squadra dalla quale si trasferisce a titolo definitivo. Prima di arrivare a militare con i satanelli, il centrale originario di Ravenna ha vestito le casacche di Carpi, Catania, Fidelis Andria e Alessandria. Ercolani ha scelto la maglia numero 13 ed è già arruolabile per la trasferta di domani contro il Campobasso.

“Sono entusiasta di vestire la maglia della Pianese – le sue prime parole –, per me è la situazione ideale perché so di trovare una società molto organizzata, chiunque me ne ha parlato bene. Mi metto a disposizione del mister che mi è sembrato in gamba e molto ambizioso. Il mio obiettivo è dare una mano affinché la squadra possa proseguire in questo cammino e cercare di fare più punti”.”

Foto: Sito Pianese