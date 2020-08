Ufficiale: Enzo Maresca nuovo allenatore del Manchester City U23

Enzo Maresca è stato nominato allenatore della selezione Under 23 del Manchester City, come afferma il comunicato del sito dei Citizens.

“Il Manchester City ha confermato la struttura gestionale per la nostra Elite Development Squad e Under 18 in vista della campagna 2020/21. Enzo Maresca è stato nominato manager del nostro gruppo EDS in successione a Paul Harsley a seguito della scadenza del suo contratto. Più recentemente, Maresca era un membro molto rispettato dello staff tecnico di Manuel Pellegrini durante il mandato del cileno al West Ham United”.



Foto: Twitter Verona