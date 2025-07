Ufficiale: Enzo Kana-Biyik è un nuovo calciatore del Manchester United. Il giovane talento francese andrà in prestito al Losanna

10/07/2025 | 11:35:35

Il Manchester United continua ad accaparrarsi giovani talenti da far crescere. L’ultimo arrivato è il francese Enzo Kana Biyik. Il comunicato: Il Manchester United ha completato l’ingaggio del promettente giovane attaccante Enzo Kana-Biyik. La scorsa stagione, il nazionale giovanile francese ha segnato nove gol in 18 partite con la squadra Under-19 del Le Havre, guadagnandosi anche due convocazioni in panchina con la prima squadra. Dopo la firma del contratto con i Red Devils, il talento emergente si trasferisce in prestito al club svizzero del Lausanne-Sport, che milita nella Super League. Tutto il Manchester United dà il benvenuto a Enzo e gli augura il meglio per la sua esperienza in prestito.

Foto: sito United