Il centrocampista Enrico Zampa ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Potenza. Ad Enrico – evidenzia una nota del club – va il ringraziamento del presidente Salvatore Caiata e di tutta la Società per l’impegno profuso nei mesi trascorsi a Potenza ed un sentito in bocca al lupo per la sua carriera.

Foto: logo Potenza