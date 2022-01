Ufficiale, Enrico Alfonso alla Spal

La Spal, attraverso un comunicato stampa, ha reso noto l’acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Cremonese le prestazioni sportive del portiere Enrico Alfonso.

Il neo giocatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

“Classe 1988, nato a Padova, Alfonso cresce nelle giovanili del ChievoVerona, dove nel campionato di Serie A 2005/2006 viene aggregato alla prima squadra come terzo portiere. L’anno successivo debutta tra i professionisti con il Pizzighettone in Serie C1 prima di passare, nell’estate del 2007, all’Inter con cui mette a referto 8 presenze tra prima squadra e formazione primavera”.

Nelle stagioni successive viene chiamato a difendere i pali di Venezia, Pisa, Modena, Cremonese, Vicenza e Pro Piacenza, raccogliendo più di 150 apparizioni tra Lega Pro e Serie B.

Nell’estate del 2015 si trasferisce al Cittadella in Lega Pro Prima Divisione, dove arriva insieme a mister Roberto Venturato. In granata disputa tre stagioni da protagonista ottenendo una promozione in Serie B e sfiorando il salto in massima serie.

Nel 2018 passa al Brescia, sempre in cadetteria, e con le sue parate risulta fondamentale per la vittoria del campionato di Serie B e la conseguente promozione in Serie A del club lombardo.

Dopo un’altra stagione con le rondinelle, nel 2020 ritorna a vestire la maglia grigiorossa della Cremonese in Serie B mettendo a disposizione della squadra la sua grande esperienza fatta di 297 presenze totali tra i professionisti.

In biancazzurro, vestirà la maglia numero 54.

