Ufficiale: Enciso passa dal Brighton all’Ipswitch Town

Ufficiale il trasferimento di Enciso. Il calciatore passa dal Brighton all’Ipswitch Town. A dare la notizia è stato il club inglese con un comunicato ufficiale. Queste le prime parole del giocatore: “Sono molto felice di essere qui. Le conversazioni con il mister sono state positive. Sono davvero grato a lui e al club per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Non vedo l’ora di iniziare. Sono un combattente e darà il massimo in ogni partita”.

FOTO: X Ipswitch Town