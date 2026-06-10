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Ufficiale: Empoli, risolto il contratto con Dionisi

10/06/2026 | 23:40:29

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Alessio Dionisi ha risolto il contratto con l’Empoli. Dopo l’esonero dello scorso marzo, arriva la rescissione del contratto. Dionisi ora è libero di firmare con il Watford.
La nota dei toscani: “Empoli Football Club rende noto di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Alessio Dionisi e con i componenti del suo staff Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi. A mister Dionisi e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.
Foto: Instagram Serie A