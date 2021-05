Ufficiale: Empoli, rinnova il ds Accardi

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Empoli ha reso noto di aver rinnovato il contratto del direttore sportivo Pietro Accardi. Ecco l’annuncio: “Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il Direttore Sportivo Pietro Accardi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024. Accardi è arrivato ad Empoli nel 2012 da calciatore per poi, nel 2014, intraprendere la carriera dirigenziale. Prima Team Manager, a partire dall’estate del 2017 ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo. Con l’Empoli ha conquistato tre promozioni in Serie A, una da calciatore e due, vincendo il campionato, da direttore”.

Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il Direttore Sportivo Pietro Accardi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024 pic.twitter.com/WtXUJUUAW2 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) May 20, 2021

FOTO: Twitter Empoli