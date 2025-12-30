Ufficiale: Empoli, esonerati il ds Gemmi e il responsabile scouting Perna
30/12/2025 | 16:22:12
L’Empoli Football Club ha comunicato l’esonero di Roberto Gemmi e Armando Perna.
Questo il comunicato del club:
“Empoli Football Club rende noto che Roberto Gemmi e Armando Perna non ricoprono più gli incarichi di Direttore Sportivo e Responsabile Scouting.
A Roberto Gemmi e ad Armando Perna vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura ad entrambi le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.
Foto: logo Empoli