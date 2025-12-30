Ufficiale: Empoli, esonerati il ds Gemmi e il responsabile scouting Perna

30/12/2025 | 16:22:12

L’Empoli Football Club ha comunicato l’esonero di Roberto Gemmi e Armando Perna.

Questo il comunicato del club:

“Empoli Football Club rende noto che Roberto Gemmi e Armando Perna non ricoprono più gli incarichi di Direttore Sportivo e Responsabile Scouting.

A Roberto Gemmi e ad Armando Perna vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura ad entrambi le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.

Foto: logo Empoli