Ufficiale: Empoli e Stefanelli risolvono anticipatamente il contratto
24/06/2026 | 11:55:09
L’Empoli comunica la risoluzione anticipata con il suo DS Stefano Stefanelli. Ecco le parole del club toscano: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Direttore Sportivo Stefano Stefanelli per la risoluzione anticipata del contratto. Al Direttore Stefanelli vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto durante questi mesi, con l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale e per il futuro personale”.