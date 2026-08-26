Ufficiale: Empoli, dal Frosinone arriva Corrado

26/08/2026 | 15:56:38

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Frosinone Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Corrado. Niccolò Corrado è un esterno italiano nato a Firenze il 19 marzo 2000. Cresciuto nei settori giovanili di Scandicci e Prato, nel 2016 entra nel vivaio dell’Inter, conquistando una Supercoppa, il Torneo di Viareggio e il Campionato Primavera. Nel 2019 inizia il percorso tra i professionisti con l’Arezzo, in Serie C, dove colleziona 20 presenze e realizza la sua prima rete in carriera contro il Novara. Nella stagione successiva si trasferisce in prestito al Palermo, prima di passare, nell’estate del 2021, alla Feralpisalò, dove mette insieme 38 presenze, un gol e sei assist. Nel 2022 viene acquistato dalla Ternana, dove esordisce in Serie B, prima del trasferimento in prestito al Modena nel gennaio 2024. Nell’estate dello stesso anno passa a titolo definitivo al Brescia, mentre nella stagione 2025/26 veste la maglia del Frosinone, contribuendo alla conquista della promozione in Serie A. Corrado ha inoltre vestito le maglie delle Nazionali giovanili italiane Under 17, Under 18 e Under 19.

Foto: X Empoli