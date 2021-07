Ufficiale: Emil Kornvig allo Spezia dal Lyngby Boldklub

Lo Spezia tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo del centrocampista Emil Kornvig, dal Lyngby Boldklub. Nella scorsa stagione, il classe 2000 ha collezionato 27 presenze realizzando 1 gol e 2 assist. Lascia la squadra che lo ha visto muovere i primi passi nel mondo del calcio e che gli ha permesso di poter debuttare prima con la Nazionale U17 e poi con quella U20 danese. La società della aquile, ha deciso per far crescere e valorizzare ulteriormente il giovane, di cederlo in prestito alla squadra Sønderjysk Elitesport, la quale partecipa alla Superligaen, la massima serie del campionato danese.

Questo l’annuncio del club ligure:

“Emil Kornvig è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio.

Il giovane centrocampista danese arriva a titolo definitivo dal Lyngby Boldklub ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo della durata di cinque anni.

Classe 2000, Kornvig è un talento cristallino, dotato di grande forza fisica e duttilità, essendo capace di agire in maniera efficace lungo tutto il fronte offensivo. Cresciuto calcisticamente nel club di Lyngby-Taarbæk, il neo aquilotto è fresco di convocazione nell’Under 20 del proprio paese, infatti nel giugno scorso ha indossato la divisa danese nella vittoria con l’Irlanda e nel ko di misura contro l’Argentina U23, gara nel quale Kornvig si è tolto anche la soddisfazione di siglare il momentaneo vantaggio.

Nell’ottica della stretta collaborazione che caratterizza il rapporto tra i club appartenenti al network sportivo della famiglia Platek, che lavorano costantemente in grande sinergia per valorizzare i talenti che vi appartengono, Emil Kornvig si trasferirà immediatamente in prestito per una stagione alla formazione danese del Sønderjysk Elitesport.

Benvenuto Emil!”

Foto: Sito Spezia