Ufficiale: Emerson Royal è un nuovo giocatore del Flamengo

27/07/2025 | 09:31:39

Emerson Royal è ufficialmente un nuovo giocatore del Flamengo. Il comunicato: Il Flamengo ha accettato di firmare il secondo rinforzo in questa finestra di mercato di metà anno. Si tratta di Emerson Royal, un terzino destro di 26 anni che era al Milan, in Italia. Ha firmato un contratto con il Mais Querido fino a dicembre 2028 e arriva a qualificare ulteriormente la squadra rossonera nelle dispute del campionato brasiliano, della Copa do Brasil e della Libertadores. Il nuovo acquisto rossonero indosserà la maglia numero 22.

Foto: sito flamengo