Ufficiale: Elvius è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona

L’Hellas Verona ha depositato in Lega il contratto di Marius Elvius. L’esterno destro classe 2002 nativo della Danimarca, e già punto di riferimento della nazionale under 18, arriva a titolo temporaneo dal Koge. Con un comunicato sul proprio sito, la squadra veronese ha comunicato anche che il giocatore sarà aggregato alla primavera: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver acquisito da HB Köge a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marius Elvius Kolind-Jørgensen. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Marius Elvius Kolind-Jørgensen, augurandogli una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra, con la Primavera gialloblù.

Foto: sito ufficiale Hellas Verona