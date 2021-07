Nuovo colpo per la neo-promossa Fiorenzuola, si tratta di Elia Giani. Ecco la nota ufficiale: “Il Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo alla società U.S. Fiorenzuola il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia Giani al quale rivolgiamo i migliori auspici per questa nuova avventura professionale”.

Foto: Twitter Lega Pro