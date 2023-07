Ufficiale: El Shaarawy rinnova con la Roma, l’annuncio su Twitter: “Ci vediamo presto. Daje Roma”

Stephan El Shaarawy rinnova con la Roma. L’annuncio era nell’aria da diverso tempo e il Faraone aveva scritto un “Aspettiamo…” rivelatore proprio sulle proprie pagine Social, riferendosi all’imminente prolungamento del contratto. E la conferma è arrivata dalla pagina Twitter della società. Un breve video in cui cui gli scrivono: “Ciao Zio! Come va? Ma tornia Roma, sì?” E lui risponde entusiasta: “Ciao Zio! Ma ti pare che non torno? Ci vediamo presto. Daje Roma”.

Foto Copertina: Instagram Roma