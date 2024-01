Ufficiale: El Kaouakibi è un nuovo giocatore del Südtirol

Attraverso un comunicato ufficiale, l’FC Südtirol ha annunciato l’arrivo in prestito di Hamza El Kaouakibi, difensore del Benevento. Questa la nota del club: “L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito condizionato) dal Benevento Calcio i diritti alle prestazioni sportive di Hamza El Kaouakibi, venticinquenne difensore di nazionalità italiana con doppio passaporto. Si è legato al club biancorosso – con cui aveva giocato in prestito dal Bologna nella stagione 2020-2021- con un accordo sino al 30 giugno 2024. El Kaouakibi, nella scorsa stagione ha giocato in serie B con il Benevento Calcio (13 presenze) e con i campani ha disputato 20 gare in serie C nella stagione corrente”.

Foto: sito Sudtirol