Ufficiale: El Azzouzi lascia il Bologna e passa all’Auxerre

01/08/2025 | 13:11:54

Oussama El Azzouzi lascia il Bologna in prestito, arriva anche il comunicato ufficiale degli emiliani sul giocatore: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto all’A.J. Auxerre il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Oussama El Azzouzi a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026”. Troppo pochi i 25 minuti disputati nella scorsa stagione (17 in campionato e 8 in Coppa Italia). Per il giocatore si è aperta la possibilità di approdare in una destinazione momentanea in una squadra che possa metterlo in condizione giocare con maggior continuità.

FOTO: X Bologna