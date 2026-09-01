Ufficiale: El Aynaoui è un nuovo calciatore del Lipsia

01/09/2026 | 20:58:04

Il Lipsia ha annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Roma con opzione di riscatto il diritto alle prestazioni sportive di Neil El Aynaoui.

Ecco il comunicato:

“Una stella dei Mondiali si trasferisce a Lipsia: il 25enne nazionale marocchino arriva in prestito dalla Roma, con il Lipsia che detiene un’opzione di acquisto a titolo definitivo.

Il centrocampista Neil El Aynaoui arriva in prestito dalla Roma per la stagione 2026/27, con opzione di acquisto da parte del Liverpool. Il centrocampista, alto 1,85 m, indosserà la maglia numero 21.

Neil è cresciuto nel settore giovanile dell’AS Nancy , dove ha fatto il suo ingresso in prima squadra nel 2021. Dopo una successiva esperienza al RC Lens , è approdato all’AS Roma nell’estate del 2025. In totale, il centrocampista ha collezionato 117 presenze in partite ufficiali tra Nancy e Lens, segnando 13 gol e fornendo 6 assist . Da allora ha disputato 35 partite ufficiali con la Roma , realizzando 2 gol e fornendo 2 assist.

Neil vanta anche esperienza a livello europeo: ha collezionato tre presenze in Champions League , oltre a 11 partite in Europa League, segnando un gol nella competizione .

Il venticinquenne si è affermato anche come titolare nella nazionale marocchina . Neil ha collezionato 22 presenze internazionali ed è stato sempre presente con la sua nazionale durante i Mondiali del 2026 , che hanno visto il Marocco raggiungere i quarti di finale. Il nostro nuovo numero 21 è stato schierato titolare in tutte e sei le partite del Marocco nel torneo.

Foto: sito Lipsia

