Ufficiale: Ekitike è un nuovo calciatore del Liverpool

23/07/2025 | 21:15:28

Hugo Ekitike è un nuovo calciatore del Liverpool. Di seguito il comunicato dei Reds: “Il Liverpool ha raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante dell’Eintracht Francoforte Hugo Ekitike, soggetto all’autorizzazione internazionale. Il 23enne ha completato con successo un trattamento medico e ha concordato un contratto personale con i Reds, che gli hanno permesso di volare a Hong Kong per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra nel loro tour pre-campionato in Asia alla fine di questa settimana.

Ekitike arriva al Liverpool dopo una stagione e mezza in Germania, dopo essersi trasferito inizialmente all’Eintracht in prestito dal Paris Saint-Germain. L’attaccante ha segnato 26 gol in 64 presenze con il Francoforte ed è stato nominato nella Squadra della stagione della Bundesliga per il 2024-25. In precedenza, il nazionale francese U21, che aveva iniziato il suo percorso professionale allo Stade de Reims, aveva giocato 33 volte con il PSG e aveva ottenuto una medaglia da vincitore della Ligue 1.

Ekitike sarà l’ultima aggiunta alla rosa di Arne Slot quest’estate, dopo Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili e Florian Wirtz. Il numero della sua rosa verrà confermato entro la fine dell’estate e i tifosi potranno vedere presto altri contenuti, inclusa una prima intervista, di Ekitike su LiverpoolFC.com e sui canali social ufficiali del club”.