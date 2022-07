Ufficiale: Ekdal è un nuovo calciatore dello Spezia

Colpo a centrocampo per lo Spezia di Luca Gotti, arriva lo svincolato Albin Ekdal. Il calciatore ex Sampdoria ha firmato un contratto biennale. Esperienza e duttilità per Gotti che potrà averlo fin da subito a disposizione. A darne l’annuncio il club tramite i canali ufficiali.

Il comunicato. “Colpo a centrocampo per le Aquile, con Albin Ekdal che approda nel Golfo dei Poeti per unirsi al club spezzino fino al 2024″.

Foto: Twitter Spezia