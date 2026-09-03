Ufficiale: Ehizibue nuovo giocatore del Genoa

03/09/2026 | 21:16:47

Ehizibue nuovo giocatore del Genoa, il comunicato: “Genoa CFC informa di aver completato il tesseramento dell’esterno Kingsley Ehizibue, nuovo rinforzo per l’organico della stagione 2026/27. Nato il 25 maggio del 1995 Ehizibue, nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dell’ Udinese, nell’ ultimo campionato di Serie A Enilive ha totalizzato 32 presenze con 2 gol e un minutaggio molto alto (oltre 1900′). Il giocatore ha sostenuto le visite nelle strutture di CDS – La Tua Casa della Salute, legandosi alla società con un contratto su base pluriennale. Nei prossimi giorni sosterrà i primi allenamenti con i compagni. Lo Chief of Football Diego Lopez: “Ehizibue porta sprint, ampio raggio di chilometraggio e conoscenza del campionato: sempre un punto a favore. Con Kingsley abbiamo definito la rosa degli esterni. Contiamo sulle sue doti atletiche e capacità di adattamento perché sia pronto, nel giro di poco, per dare il suo contributo”. Il nuovo giocatore del Grifone: “Da credente è il miglior modo di invocare perdono dopo che, anni fa, mi ero tirato indietro davanti alla proposta ricevuta. Le cose cambiano ed è cambiata la mia visione. Ho voglia di mettermi in gioco e provo gioia nel sapere che difenderò i colori del Genoa. Ringrazio la società”.

foto sito genoa