Ufficiale: Edu Gaspar è il nuovo ds del Nottingham Forest

07/07/2025 | 21:40:16

Di seguito il comunicato: “Il Nottingham Forest è orgoglioso di annunciare la nomina di Edu Gaspar come nuovo Direttore Sportivo, un ruolo di leadership di nuova istituzione che sovrintenderà le operazioni calcistiche. Edu vanta una vasta esperienza calcistica a livello globale, sia come ex giocatore di primo livelo che come dirigente di grande prestigio. Dal suo ingresso nel mondo del calcio nel 2011, Edu ha ricoperto ruoli di rilievo presso l’SC Corinthians Paulista, la Nazionale brasiliana e, più recentemente, l’Arsenal FC, dove ha ottenuto ampi consensi per il suo approccio innovativo e strategico alle operazioni calcistiche moderne. Tra i suoi successi a livello agonistico figurano:

2 Premier League (2002, 2004)

2 FA Cup (2002, 2005)

1 FA Community Shield (2002)

2 Campeonato Brasileiro (1998, 1999)

1 Coppa del Mondo per Club FIFA (2000)

1 Copa América (2004)

1 Copa del Rey (2008)

Durante il suo periodo in Brasile come Coordinatore Generale, Edu ha svolto un ruolo fondamentale nell’aiutare la nazionale a vincere la sua prima Copa América dopo 12 anni nel 2019.

In qualità di Global Head of Football, Edu supervisionerà tutte le funzioni legate al calcio, tra cui reclutamento dei giocatori, prestazioni, strategia di squadra e sviluppo dei calciatori”.

Foto: Instagram Nottingham