Ufficiale: Edson Álvarez dal West Ham in prestito al Fenerbahçe

23/08/2025 | 11:39:38

Il West Ham United ha confermato che Edson Álvarez è passato in prestito al club turco del Fenerbahçe per la stagione 2025/26, con un’opzione per il trasferimento definitivo la prossima estate. Il nazionale messicano sarà allenato da José Mourinho nella squadra di Istanbul.

Il ventisettenne ha collezionato 73 presenze con gli Hammers da quando è arrivato dall’Ajax, club olandese, nell’estate del 2023, segnando due gol e fornendo tre assist. Ben 93 le partite in nazionale e 7 gol all’attivo per il giocatore classe ’97.

Foto: Instagram Alvarez