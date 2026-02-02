Ufficiale: Edmundsson è un calciatore dell’Hellas Verona

02/02/2026 | 14:16:27

L’Hellas Verona ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dal Wisla Plock le prestazioni sportive del difensore Andrias Edmundsson.

Questo il comunicato del club:

“Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – a titolo definitivo – da Wisla Plock S.A. le prestazioni sportive del difensore Andrias Edmundsson che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029.

Nato a Toftir, nelle Isole Faroe, il 18 dicembre 2000, è un difensore centrale di piede mancino. Cresciuto nelle squadra della sua città, il B68 Toftir, si trasferisce in Inghilterra nelle giovanili del AFC Sunderland. Con la formazione inglese disputa tre stagioni giocando dall’Under 18 fino all’Under 23.

Dopo un periodo in Segunda Federación, la quarta serie spagnola, con l’Águilas FC, Edmundsson si trasferisce al Chojniczanka Chojnice, nel campionato di terza divisione polacco, accumulando 25 presenze in campionato.

Nella stagione 2024/25 si trasferisce al Wisla Plock, squadra che milita in Betclic 1 Liga, la seconda lega polacca. Con la formazione di Plock ottiene la promozione in Ekstraklasa, la prima divisione polacca, vincendo la finale dei playoff e segnando anche in semifinale il 20 maggio 2025 nella vittoria per 2-1 contro il Polonia Varsavia.

Nella stagione attuale, con il Wisla Plock, ha giocato 18 partite trovando la via del gol nella partita dell’8 novembre 2025 pareggiata 1-1 contro il Motor Lublin.

A livello internazionale ha rappresentato la Nazionale delle Isole Faroe prima nelle selezioni giovanili, e ora nella Nazionale maggiore, con la quale ha esordito il 19 novembre 2022 nella partita pareggiata 1-1 contro il Kosovo, e accumulando da allora 19 presenze.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto ad Andrias, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni”.

Foto: sito Hellas