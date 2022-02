Ufficiale, Edimilson Fernandes allo Young Boys

Nonostante in Italia il mercato sia chiuso ormai da due settimane, ci sono alcuni paesi in cui è ancora possibile effettuare operazioni. È il caso della Svizzera, dove lo Young Boys si è assicurato le prestazioni di Edimilson Fernandes. Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club giallonero ha comunicato di aver ingaggiato in prestito fino al termine della stagione il centrocampista classe ’96, che nella stagione 2018-19 ha vestito la maglia della Fiorentina disputato 29 presenze e realizzando 2 gol in campionato. Il calciatore, che in estate aveva lasciato il Mainz per l’Arminia Bielefeld sempre in prestito, adesso proverà a trovare la sua dimensione a Berna.

Foto: sito Mainz