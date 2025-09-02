Ufficiale: Ederson al Fenerbahce

02/09/2025 | 11:45:47

L’arrivo di Gigio Donnarumma ha liberato Ederson che vola in Turchia al Fenerbahce. Il portiere brasiliano è uno dei giocatori di maggior successo nella storia del Club, si legge sul sito del City, vincendo 18 riconoscimenti con Pep Guardiola. Dopo essere arrivato a Manchester prima della stagione 2017/18, ha continuato a giocare 372 volte in tutte le competizioni come prima scelta di Guardiola tra i bastoni in Premier League e Champions League. Il portiere ha dichiarato: “Lascio il Manchester City incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto insieme, e sono onorato di aver indossato la maglia così tante volte. ConPep, abbiamo dominato la Premier League e conquistato l’Europa. È stato fantastico.”

foto instagram Ederson