Ufficiale: è Ivan Javorcic il nuovo allenatore del Sudtirol

Con un comunicato il Sudtirol ha annunciato il suo nuovo allenatore, si tratta di Ivan Javorcic, ex Pro Patria: “F.C. Südtirol comunica che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra è Ivan Javorcic. Il 42enne allenatore croato, da molti anni in Italia, prima come calciatore e poi come tecnico proviene dall’esperienza alla Pro Patria: cinque stagioni di fila con la promozione dalla D alle C, lo scudetto di quarta serie del 2018 prima di tre anni in terza divisione nazionale con un ottavo, un undicesimo e un quinto posto nel girone A. Javorcic si è legato all’FCS con un contratto biennale, vale a dire fino al 30 giugno 2023″.