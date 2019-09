Ufficiale: è del Watford il primo esonero in Premier League. Saluta Javi Gracia

Dopo sole quattro giornate di Premier League, ecco il primo allenatore che deve lasciare la propria panchina. Si tratta dello spagnolo Javi Gracia, che con il suo Watford è riuscito a racimolare un solo punto nell’ultimo turno contro il Newcastle, perdendo invece con Brighton, Everton e West Ham. Questo il comunicato ufficiale degli Hornets: “Il Watford Football Club conferma l’addio dell’allenatore Javi Gracia. Il Presidente e CEO Scott Duxbury ha affermato: «Javi ha rappresentato il Watford con grande dignità e sarà sempre meritevole del nostro totale rispetto per i suoi traguardi». Anche lo staff di javi Gracia lascerà il club in vista dell’imminente arrivo di un nuovo team tecnico. Tutti negli Hornets augurano a Javi e il suo staff il meglio per il futuro. Saranno per sempre ospiti graditi in futuro a Vicarage Road“.

Foto: twitter Watford