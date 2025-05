Ufficiale, Dzeko saluta il Fenerbahce: “Separarsi non è mai facile, soprattutto quando una squadra ti ha segnato così profondamente”

30/05/2025 | 20:42:53

Edin Dzeko, dopo due anni, saluta il Fenerbahce. L’attaccante bosniaco, ex Inter e Roma in Italia, ha scritto sui social il suo saluto alla compagine di Istanbul: “È giunto il momento di dirci addio. Separarsi non è mai facile, soprattutto quando una squadra ti ha segnato così profondamente. Tutti coloro che mi hanno trattato come una famiglia negli ultimi due anni. Voi siete il vero cuore del Fenerbahçe e vi porterò sempre con me”.

Anche il club ha voluto omaggiare l’attaccante con un messaggio commosso: “Alcuni segnano gol, altri indossano la fascia da capitano. Dzeko ha fatto entrambe le cose e ha guidato come pochi altri. Grazie Edin, sarai sempre nei nostri cuori”.

