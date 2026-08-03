Ufficiale: Dzeko rinnova con lo Schalke 04 per un’altra stagione e indosserà la numero dieci

03/08/2026 | 16:10:12

Edin Dzeko non vuole saperne di appendere gli scarpini al chiodo. “Il Cigno di Sarajevo”, 40 anni lo scorso marzo, aveva firmato a gennaio con lo Schalke 04 dopo l’avventura non felice alla Fiorentina. Ripartito dalla Zweite Bundesliga, ha festeggiato la promozione nel massimo campionato tedesco con diverse giornate d’anticipo e con 6 gol in 11 partite. Adesso, dopo il Mondiale con la Bosnia, si appresta a iniziare la 23esima stagione tra i professionisti.

Il comunicato dello Schalke: “Edin Džeko tornerà in Bundesliga per la sua 23ª stagione da professionista dopo aver accettato di rimanere al FC Schalke 04 per la prossima stagione. Dopo una seconda metà di stagione di successo con i Royal Blues, il capitano della Bosnia ed Erzegovina ha firmato un nuovo contratto annuale. Džeko si unirà alla squadra per l’allenamento martedì (8/4). Ha rappresentato la Bosnia ed Erzegovina al suo secondo Mondiale di questa estate, avendo già partecipato al torneo nel 2014. Dopo essere arrivato dalla Fiorentina a gennaio, Edin Džeko ebbe un ruolo chiave nella promozione dello Schalke in Bundesliga. Ha segnato sei gol e fornito tre assist in 11 presenze”.

Le parole di Dzeko: “Da quando sono arrivato allo Schalke in inverno, ho fatto parte di una squadra fantastica e ho sperimentato l’incredibile sostegno dei tifosi. Ottenere la promozione in Bundesliga è uno dei momenti più importanti della mia carriera. Era incredibile. Il football mi ha reso felice e mi ha guidato per tutta la vita. Ho ancora fame e voglio aiutare anche la nostra squadra in Bundesliga,” ha detto Edin Džeko, che continuerà a indossare la maglia numero 10 dello Schalke”.

Foto: Sito Schalke 04