Dyego Sousa, ex del Braga e della nazionale portoghese, si trasferisce in Cina, allo Shenzhen. Al Braga andranno 5,4 milioni di euro per le prestazioni dell’attaccante che nell’ultima stagione ha messo a segno 15 reti in 33 partite in Primeira Liga. L’ufficialità è giunta con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club portoghese.

Fonte Foto: RTP