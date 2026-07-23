Ufficiale: Durosinmi saluta il Pisa e firma con il Genk

23/07/2026 | 13:06:50

L’attaccante nigeriano classe 2003 Rafiu Durosinmi, arrivato in Toscana a gennaio 2026, non è riuscito a salvare il Pisa dalla retrocessione. Appena 12 presenze e una rete in Italia per lui. Adesso, si apre un nuovo capitolo della sua vita, in Belgio, al Genk.

Il comunicato: “L’attesa è finita. Il KRC Genk ha assicurato il suo secondo acquisto estivo con l’arrivo di Rafiu Durosinmi (23). L’attaccante nigeriano arriva dalla squadra italiana Pisa SC e ha firmato un contratto quadriennale alla Cegeka Arena.

Con l’arrivo di Durosinmi, il KRC Genk porta un attaccante che corrisponde perfettamente alle ambizioni sportive del club. Un centravanti completo che combina forza, presenza fisica e un collaudato occhio per il gol. Pronto a fare un impatto immediato, aggiunge una dimensione e una presenza in più alla linea offensiva di Genk.

Capocannoniere comprovato

Sebbene Durosinmi arrivi dal Pisa SC, si fece un nome al FC Viktoria Plzeň. Nella Repubblica Ceca, ha mostrato la sua qualità sia a livello nazionale che europeo. In 86 presenze, ha registrato 35 gol e fornito 10 assist. In totale, Durosinmi ha già collezionato 150 presenze da professionista, segnando 54 gol e fornendo 17 assist.

“Rafiu è un attaccante le cui qualità si adattano perfettamente al modo in cui il KRC Genk vuole giocare”, afferma il responsabile del calcio Dimitri de Condé. “È una vera presenza in area di rigore, ma è anche tecnicamente forte e si collega bene ai compagni. È un classico numero nove che sa tenere la palla alta e portare gli altri in gioco. Cercavamo un profilo che potesse avere un impatto immediato e aiutarci a competere di nuovo al cima. Rafiu spunta tutte queste caselle.”

Raccomandazione di Onuachu

L’ambizione del club, lo stile di gioco di Genk e l’eccellente ambiente per lo sviluppo dei giocatori hanno tutti avuto un ruolo chiave nella decisione di Durosinmi di unirsi al club. Ha anche parlato con il suo compagno di squadra nigeriano Paul Onuachu, che ha avuto solo elogi per il KRC Genk e lo ha convinto che questa fosse la scelta giusta.

“Voglio essere importante per la squadra fin dal primo giorno, segnare gol e dare tutto in ogni partita. Ho parlato con Paul del club. Mi ha raccontato tante cose belle su Genk, sui tifosi e su come il club lavora con i suoi giocatori. Sono orgoglioso di essere un Genkie,” ha detto il nostro nuovo attaccante.

Benvenuto alla Cité, Rafiu!

Foto: Sito Genk